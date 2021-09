REALITES renforce sa Direction avec deux nominations à des postes-clés

Saint-Herblain, le 22 septembre 2021, 18h. Dans un contexte de forte croissance et pour répondre toujours mieux aux enjeux de développement des territoires, le groupe de développement territorial REALITES annonce la nomination de Thomas LIERMAN en qualité de Vice-Président du Groupe en charge de la Maîtrise d’Ouvrage, et de Luc BELOT en qualité de Directeur Général délégué aux Grands Projets.



Thomas LIERMAN, 47 ans, dispose de 25 ans d’expérience dans la construction et la promotion immobilière. Diplômé de la Toulouse Business School, il intègre en 1997 la branche construction du groupe Rabot Dutilleul, en Pologne puis au Liban. En 2001, il rejoint les équipes de Palm Promotion, aujourd’hui devenu Nacarat, d’abord en charge des programmes résidentiels et tertiaires, puis à la direction d’agence, de région, avant d’en devenir Directeur Général en 2017. Il a rejoint REALITES en mars 2021.



Luc BELOT, 47 ans, est un spécialiste des questions numériques, de l’économie du futur et de l’innovation. Son expérience nationale et son ancrage local l’ont amené à travailler sur des problématiques territoriales majeures, dont il maîtrise les enjeux. En avril 2017, il est l’auteur, pour le Premier ministre, du rapport intitulé « De la smart city au territoire d’intelligence(s), l’avenir de la smart city ». Il rejoint REALITES en mai 2018.