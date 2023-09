Réalités: réduit ses anticipations de croissance pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 18:14

(CercleFinance.com) - Réalités publie un résultat net part du groupe de 3,6 ME au 30 juin 2023, au titre du 1er semestre, en nette hausse par rapport à la même période un an plus tôt (2,8 ME).



Le résultat net par action part du groupe semestriel s'établit ainsi à 0,83 euro, contre 0,79 euro précédemment.



Toujours au 1er semestre, le groupe enregistre une hausse de 32,6% de son chiffre d'affaires, à 187,1 ME, et un EBITDA en progression de 27,1%, à 22,2 ME.



'Dans cette période difficile, les indicateurs de croissance du Groupe affichent de belles progressions, en ligne avec les anticipations annoncées lors des dernières publications', estime Réalités.



Pour l'ensemble de l'exercice 2023, dans un marché qui demeurera difficile au second semestre, Réalités vise un chiffre d'affaires HT supérieur à 400 ME et un résultat opérationnel en croissance. Les actes authentiques devraient dépasser les 500 ME, les réservations sont également attendues en progression, à plus de 600 ME.



Néanmoins, tenant compte des conditions de marché, et afin de maintenir son niveau de rentabilité, le Conseil d'Administration du groupe a décidé de réduire sa trajectoire de croissance, reportant son objectif d'atteindre les 800 ME de chiffre d'affaires à horizon 2025.