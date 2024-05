REALITES proroge une souche Euro PP de 24 M€

À l’issue de l’Assemblée générale des porteurs qui s’est tenue mercredi 15 mai 2024, REALITES annonce la prorogation d’un emprunt obligataire (ISIN FR0013424934) à échéance juin 2024 et d’un montant de 24 millions d’euros, lui permettant de consolider ses ressources financières.

Obtenu à l’unanimité des votants, l’accord conclu prévoit un amortissement de 35% de la souche entre juin 2025 et mars 2026, ainsi que le paiement du solde au 13 septembre 2026. Ce nouvel échéancier est assorti d’un coupon qui passera de 5,25% à 7,5% à compter du 13 juin 2024 (date initiale de remboursement). Les intérêts seront payés trimestriellement.

Ce vote démontre la confiance des partenaires financiers historiques du Groupe, confronté depuis 2023 à un retournement brutal du marché immobilier. Il lui permet d’allonger la maturité de son endettement et de préserver sa trésorerie dans un contexte dégradé, dans l’attente d’une reprise du marché immobilier anticipée à l’horizon 2025.