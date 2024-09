Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Réalités: procédure de conciliation avec les créanciers information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Réalités, un développeur immobilier territorial, a annoncé mercredi qu'une procédure de conciliation avait été engagée auprès du tribunal de commerce de Nantes afin de poursuivre la restructuration de son endettement.



Confronté à la conjoncture difficile du marché de l'immobilier, le groupe avait vu son chiffre d'affaires se replier d'environ 33% à 125 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.



Il avait réussi à dégager un bénéfice net de 2,1 millions d'euros l'an dernier, mais sa dette s'élevait encore à hauteur de 86,9 millions d'euros fin 2023, à comparer avec une trésorerie de 47,1 millions d'euros.



Dans ce contexte, le groupe s'était décidé à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, arrêté ses investissements à impact, finalisé le nettoyage de son portefeuille de projets immobiliers et accélérer sa politique de cession d'actifs.



A la Bourse de Paris, son action était réservée à la baisse mercredi matin, après avoir chuté de 27%, ce qui porte à 78% son repli depuis le début de l'année.





