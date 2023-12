REALITES lève avec succès une nouvelle tranche obligataire de 17 M€ sur le marché EURO PP

Suite au remboursement à échéance d’une première émission obligataire de 29,9 M€, le Groupe de développement territorial REALITES annonce avoir finalisé avec succès une nouvelle levée de fonds de type EURO PP pour un montant total de 17 M€, afin de poursuivre le développement de ses activités durant les prochaines années.

Ce nouveau placement, nommé BIRD9%30NOV26, a été émis par BIRD AM, filiale du Groupe, pour une durée de 18 à 36 mois, au taux de 9%. Ces obligations de type EURO PP sont admises sur le Marché Euronext Access sous le code ISIN : R001400LUN7.

Placée avec succès auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées historiques du Groupe, cette nouvelle levée de fonds témoigne de la confiance des prêteurs dans le positionnement, la résilience et la trajectoire de REALITES. Ces financements vont permettre de poursuivre la stratégie de développement multi-activités du Groupe, anticipant une reprise du marché de l’immobilier dès 2024 ainsi que la poursuite du développement continu de ses activités d’usage.

Ce succès permet également de renforcer l’indépendance financière du Groupe quelques semaines après avoir renouvelé auprès de son pool bancaire un crédit syndiqué (« Revolving Credit Facility ») d’un montant de 21,42 M€.