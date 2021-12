REALITES lance en commercialisation « Résidence Siki », son premier programme immobilier au Sénégal

Dans la continuité de son ouverture en juillet 2021, REALITES SENEGAL, filiale de maîtrise d’ouvrage à Dakar du groupe de développement territorial REALITES, lance « Résidence Siki », son premier programme immobilier haut de gamme au sein des Almadies, quartier premium de Dakar.

Un programme immobilier iconoclaste aux prestations haut de gamme

En décidant de baptiser ce projet « Résidence Siki », REALITES SENEGAL a souhaité rendre hommage et remettre au goût du jour l’histoire fantastique de Battling Siki, premier Africain champion du monde de boxe en 1922.



Résidence Siki opte pour une architecture audacieuse, un design complet des espaces et des matériaux nobles en cohérence avec l’immobilier haut de gamme. Le rez-de-chaussée est dédié aux unités de commerces et aux espaces communs. Ces derniers sont composés d’un hall d’entrée sécurisé avec un service de conciergerie, d’une salle de sport, d’une piscine et d’un espace de jeux pour enfants. À partir du 1er étage, le programme présente une variété d’appartements allant du 2 pièces au Duplex.