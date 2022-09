REALITES: Forte croissance des résultats semestriels 2022

Forte croissance des résultats semestriels 2022

Réalisations majeures au 1er semestre

Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires

supérieur à 400 M€ pour 2022



• Chiffre d’affaires de 141,1 M€ : +12,6 %

• EBITDA à 17,5 M€ : +25,9 %

• Résultat opérationnel à 9,0 M€ : +20,8 %





Saint-Herblain, le 15 septembre 2022, 17h45. Le Conseil d’Administration du groupe de développement territorial REALITES s’est réuni et a arrêté les comptes consolidés

du 1er semestre 2022.



REALITES démontre la pertinence de son modèle économique avec une nouvelle hausse de ses performances



Dans un environnement resté complexe sur l’ensemble du semestre (contexte géopolitique et conjoncturel, allongement des délais de livraisons des matériaux...), le groupe REALITES poursuit sa trajectoire de croissance rentable avec des performances économiques et financières en ligne avec les ambitions annoncées à court et à moyen terme.



Sur le semestre, le chiffre d’affaires consolidé s’établit ainsi en hausse de 12,6 % à 141,1 M€, porté par la dynamique et la complémentarité des deux métiers du Groupe.



"Ces derniers mois ont été particulièrement actifs et enrichissants pour notre Groupe, commente Yoann CHOIN-JOUBERT, Président Directeur Général du groupe REALITES. Tout en délivrant des résultats solides, nous menons à bien des projets ambitieux au travers d’investissements importants dans le domaine de l’innovation et de l’industrialisation de nos process."