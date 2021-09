REALITES ; Forte croissance des résultats du 1er semestre 2021

Relèvement de l'objectif de chiffre d'affaires 2021

autour de 280 M€ vs. >250 M€

o Hausse de 87,6% du chiffre d'affaires du S1 2021 à 125,3 M€ et progression de 60,0% de l'EBITDA à 13,9 M€

o Doublement du résultat net à 4,0 M€



Saint-Herblain, le 16 septembre 2021, 17h45. Le Conseil d'administration du groupe de développement territorial REALITES s'est réuni ce jour et a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre 2021.



Surperformance de l'activité de Maîtrise d'ouvrage dans un marché en recul, portée par le positionnement de développeur territorial du Groupe



Au 1er semestre 2021, dans un marché toujours sous tension (-5,5% au T1 2021/T1 2019 - source FPI), le groupe REALITES affiche un chiffre d'affaires consolidé de 125,3 M€, soit une progression de +87,6% par rapport au 1er semestre 2020. L'activité de Maîtrise d'ouvrage porte cette performance avec un chiffre d'affaires en hausse de +98% à 117,8 M€. Elle se compare à un 1er semestre 2020 tenant compte du 1er confinement (-4,7%) dont les impacts ont été fortement limités par la dynamique du modèle du Groupe. La forte croissance est tirée par une progression de 125% des actes à 108,7 M€ - poussés par les ventes en diffus - et la transformation du développement foncier avec la mise en chantier de 18 nouvelles opérations.