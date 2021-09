REALITES étend son maillage territorial aux Hauts-de-France

Fort de ses succès dans les 5 régions où il s'est implanté, le groupe de développement territorial REALITES poursuit son maillage territorial avec la création d'une sixième implantation régionale dans l'Hexagone, en Hauts-de-France. Basée à Lille, cette nouvelle implantation permettra au groupe de répondre aux enjeux locaux de développement urbain grâce à son double positionnement de Maîtrise d'usage et de Maîtrise d'ouvrage.



Cette sixième implantation régionale illustre la volonté de REALITES d'inscrire son action au plus près des territoires, des élus et des décideurs locaux.



François RENARD est le Directeur général délégué de cette nouvelle Direction régionale. Issu d'une famille du Nord, il dispose de 20 ans d'expérience professionnelle dans la Maitrise d'Ouvrage, la gestion de projet, la construction, en France et à l'international. François RENARD est un visage connu du groupe REALITES : il était depuis septembre 2017 Directeur général de REALITES Maîtrise d'ouvrage Maroc.



Le groupe REALITES est désormais présent dans 6 régions françaises couvrant l'Ouest, le Nord et le Centre de la France métropolitaine. A l'international, le groupe est présent à Casablanca (Maroc) et à Dakar (Sénégal).