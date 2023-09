Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Realites: émission d'actions pour une attribution gratuite information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Realites annonce une augmentation de capital par incorporation des réserves avec l'émission de 435.454 nouvelles actions, qui seront attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une nouvelle pour 10 anciennes détenues au 27 septembre après clôture.



Les actions nouvelles seront livrées le 29 septembre et porteront jouissance des mêmes droits que les anciennes à compter de leur date d'inscription aux comptes des actionnaires. Après cette opération, le capital sera divisé en 4.789.993 actions.



Cette attribution d'actions gratuites, annoncée le 25 mai dernier par le groupe immobilier, était initialement prévue avant l'été, mais la conjoncture actuelle a nécessité de décaler la mise en oeuvre de cette mesure.





