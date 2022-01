REALITES anticipe un chiffre d’affaires 2022 supérieur à 400 M€

Confirmation des objectifs 2021

En route vers « Ambitions 2025 »



Saint-Herblain, le 18 janvier 2022, 17h45. Tout en confirmant ses objectifs en matière d’activité et de rentabilité sur 2021, le groupe de développement territorial REALITES anticipe une forte croissance de son chiffre d’affaires sur 2022, attendu supérieur à 400 M€, soit une progression de plus de 40% par rapport à 2021.



Un an après avoir dévoilé son plan « Ambitions 2025 », le Groupe confirme ses objectifs de dépasser les 800 M€ de chiffre d’affaires et d’atteindre une marge opérationnelle de 8 % à l’horizon 2025.



Prochaine publication : mardi 1er mars 2022 (après bourse) : chiffre d’affaires 2021