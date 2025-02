Réalisation des opérations annoncées en décembre 2024 relatives à la modification des obligations convertibles

Dijon, FRANCE, 6 février 2025 – 0730 (CET) – Crossject (ISIN: FR0011716265; Euronext Growth : ALCJ), société pharmaceutique spécialisée dans le développement des médicaments exploitant son auto-injecteur sans aiguilles ZENEO®, une technologie unique et récompensée qui permet d’administrer des médicaments vitaux dans des situations d’urgence, annonce la réalisation, conformément au contrat conclu en décembre 2024 avec Heights, de la modification des termes et conditions des obligations émises au bénéfice d’une entité affiliée à Heights (l’ « Investisseur ») en février 2024 et l’émission d’une seconde tranche souscrite par l’Investisseur de 2 496 400 euros en nominal souscrites à un prix d’émission correspondant à 90% de la valeur nominale des obligations émises, soit 2 246 400 euros (l’ « Opération »)