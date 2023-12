REALISATION DE LA FUSION-ABSORPTION DE THERADIAG PAR BIOSYNEX

Strasbourg et Croissy-Beaubourg, le 15 décembre 2023 – 18h00 CET – BIOSYNEX et THERADIAG annoncent que les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de THERADIAG SA (Euronext Paris : ALTER) et de BIOSYNEX SA (Euronext Paris : ALBIO) se sont réunies ce jour et ont approuvé la fusion-absorption de THERADIAG par BIOSYNEX, sur la base d’une parité d’échange de 1 action BIOSYNEX pour 7 actions THERADIAG.



Le Conseil d'administration de BIOSYNEX s'est réuni après les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés et a constaté la réalisation de l’opération. La fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation de THERADIAG a pris effet ce jour, étant précisé qu’elle sera, sur le plan comptable et fiscal, rétroactive au 1er janvier 2023.