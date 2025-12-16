Réalisation de l’augmentation de capital avec maintien du délai de priorité pour un montant brut de 1,2 M€

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.



PARIS (France), le 16 décembre 2025 – 8h00 (CET) – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux (la « Société »), annonce la réalisation de son augmentation de capital par émission d’Actions Nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et maintien du délai de priorité dont la souscription s’est déroulée du 9 décembre au 11 décembre 2025 (l’ « Augmentation de Capital ») avec la levée de 1,2 million d’euros.