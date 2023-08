Réalisation de l’acquisition par Novo Nordisk d'un bloc de contrôle au capital de BIOCORP

Issoire (France), le 4 août 2023 à 18h00 CEST – Dans le prolongement de l’annonce du projet d’acquisition de BIOCORP Production SA (FR0012788065 – ALCOR) (« BIOCORP ») par NOVO NORDISK (DK0060534915 – Novo-B), entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des soins de santé, dont le siège est au Danemark et qui développe des traitements contre le diabète et d’autres maladies chroniques (« NOVO NORDISK »), diffusée le 5 juin 2023, BIOCORP annonce, suite à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles, la réalisation ce jour de l’acquisition hors marché par NOVO NORDISK auprès de BIO JAG, actionnaire principal de BIOCORP, ainsi que de certains actionnaires minoritaires, dont Nyenburgh, Greenstock et Vatel Capital, d’un total de 2.838.669 actions représentant 64,3% du capital et 64,09% des droits de votes1 de BIOCORP, pour un prix de 35,00€ par action (le «Bloc de Contrôle »).

Les obligations convertibles en circulation émises par BIOCORP ont été intégralement remboursées en espèces par BIOCORP en date des présentes dans le cadre de la réalisation de l’acquisition du Bloc de Contrôle.