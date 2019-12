REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT DE 1,4 MILLION D'EUROS

REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT DE 1,4 MILLION D'EUROSo 1,1 M€ souscrit par les fonds gérés par Vatel Capitalo 0,3 M€ souscrit par les dirigeants qui réaffirment leur confiance dans les perspectives du GroupeCerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mémo : ALPCV), spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, annonce ce jour avoir réalisé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au sens de l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier pour un montant total de 1,4 M€.