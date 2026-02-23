Real Asset SPAC saute sur l'opération d'introduction en bourse d'IQM Quantum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de Real Asset Acquisition Corp RAAQ.O ont augmenté de 1,7 % à 10,47 $ le lundi après que la société d'acquisition à but spécial (SPAC) ait annoncé une fusion avec IQM Quantum Computers pour que la société basée en Finlande devienne la première société quantique européenne cotée en bourse

** Les actions de RAAQ ont bondi jusqu'à 10,63 $ sur la séance, leur plus haut niveau depuis le 15 octobre, lorsqu'elles avaient atteint un record intrajournalier de 10,82 $

** La transaction permettra à IQM d'être cotée en bourse () aux États-Unis, pour une valeur initiale d'environ 1,8 milliard de dollars, l'opération devant être finalisée vers le mois de juin

** IQM opère dans le secteur à forte croissance de l'informatique quantique, considéré comme crucial pour la cybersécurité et attirant les investissements de géants de la technologie tels que Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et IBM IBM.N .

** La société finlandaise prévoit un chiffre d'affaires de 35 millions de dollars en 2025, selon la présentation aux investisseurs ()

** RAAQ, soutenu par Peter Ort, ancien directeur général de Goldman Sachs, et Jeff Tuder, partenaire d'Atlas Capital, est entré en bourse en avril dernier lors d'une introduction en bourse de 150 millions de dollars () au prix de 10 dollars

** Environ 1,3 million d'actions RAAQ ont été échangées jusqu'à présent le lundi, contre un volume de seulement 29 000 actions sur la moyenne des 10 derniers jours, selon LSEG