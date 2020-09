Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réaffectations budgétaires: Le chef de la diplomatie britannique dément un article du Times Reuters • 02/09/2020 à 13:25









(Avec réaction de Dominic Raab) LONDRES, 2 septembre (Reuters) - Le chef de la diplomatie britannique a réaffirmé mercredi l'engagement du gouvernement de consacrer 0,7% du revenu national à l'aide au développement et a démenti un article du journal The Times, selon lequel la Grande-Bretagne cherchait à réaffecter tout ou partie de ce budget à la défense et au renseignement. "Il y a beaucoup de rumeurs farfelues dans les médias", a déclaré Dominic Raab. "Je ne vais pas préjuger de la révision intégrale des dépenses, mais nous sommes absolument déterminés à aider un milliard de pauvres et à nous assurer de relier nos actions avec nos objectifs les plus importants en matière de politique étrangère, à commencer par le changement climatique". The Times a rapporté mercredi que le ministre britannique des Finances Rishi Sunak envisageait de réaffecter des milliards de livres sterling issus de l'aide au développement à la modernisation du renseignement et de la défense. La Grande-Bretagne est engagée dans un réexamen de sa politique étrangère, de défense et de sécurité à la lumière des raison des coûts engendrés par la crise sanitaire et sa sortie de l'Union européenne. L'aide au développement devrait être abandonnée ou redéfinie afin que l'argent puisse être dépensé dans un ensemble plus large de programmes, a ajouté The Times. (Guy Faulconbridge; version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault et Henri-Pierre André)

