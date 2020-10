Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client REACTIONS politiques et religieuses en France après l'attentat de Nice Reuters • 29/10/2020 à 13:30









PARIS, 29 octobre (Reuters) - Réactions politiques et religieuses en France après l'attentat qui a fait trois morts jeudi matin dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice : * JEAN CASTEX, Premier ministre, devant l'Assemblée nationale : "Trois de nos compatriotes ont été assassinés dans des circonstances abjectes. En ces moments tragiques, nos première pensées vont à leurs familles, à leurs proches, aux paroissiens de Nice mais aussi plus largement à toute la communauté catholique qui a été frappée à dessein en plein coeur. Cette attaque aussi lâche que barbare endeuille le pays tout entier. La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate." Le chef du gouvernement a annoncé que le plan Vigipirate était porté au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire national et qu'un conseil de défense et de sécurité nationale présidé par Emmanuel Macron aurait lieu vendredi matin. * Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE (CEF), sur Twitter : "Drame à Nice. Ma prière pour les victimes et leurs proches. Dimanche, pour la Toussaint, nous entendrons le Seigneur : Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux si l'on vous persécute à cause de moi. Car votre récompense sera grande dans les cieux." Le porte-parole de la CEF, Hugues de Woillemont, a dénoncé à l'AFP un acte "innommable" et espére que "les chrétiens ne deviennent pas une cible à abattre". * Le CONSEIL FRANÇAIS DU CULTE MUSULMAN (CFCM) a condamné "avec la plus grande vigueur" l'attentat dans un communiqué. "En signe de deuil et de solidarité avec les familles des victimes et les catholiques de France, le CFCM appelle les musulmans de France à annuler toutes les festivités du Mawlid, commémorant la naissance du Prophète Muhammad (PBSL). Le CFCM appelle également les responsables musulmans à fermer leurs mosquées jusqu'à nouvel ordre (...). Le CFCM a été profondément touché par le message de paix et de fraternité que Mgr. Éric De Moulins-Beaufort a transmis au Président du CFCM. Très affecté par cet acte terroriste, le Président de la Conférence des Evêques de France (CEF) a formé le vœu pour que 'la peur ne l'emporte pas, ni la haine' et que 'la colère doit se transformer toujours en énergie pour le plus grand bien'." * CHRISTIAN ESTROSI, maire de Nice, sur BFM TV : "Trop c'est trop, il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire." * MARINE LE PEN, présidente du Rassemblement national, à la presse : "Le terrorisme, c'est l'arme de l'idéologie islamiste. C'est une idéologie qui nous fait la guerre et tous ceux, associations, structures, femmes, hommes, qui en font l'apologie, il faut les mettre hors d'état de nuire" dans le cadre de la loi. * OLIVIER FAURE, premier secrétaire du Parti socialiste, sur Twitter : "#Nice, #Avignon, #Djeddah nous faisons face à une vague d'attentats coordonnés des islamistes radicaux. Il n'y a pas de loups solitaires, il n'y a que la folie barbare d'une meute fanatique. Nous ferons face. La République et la démocratie ne plieront pas." * JEAN-LUC MÉLENCHON, président du groupe LFI (La France insoumise) à l'Assemblée nationale, sur Twitter : "Pensée de compassion affligée pour les victimes de l'attentat de #Nice. Solidarité émue avec les catholiques de France." * YANNICK JADOT, eurodéputé EELV, sur Twitter : "La barbarie terroriste islamiste frappe cette fois à Nice. Nos pensées les plus solidaires aux victimes et à leur famille. Notre détermination totale et notre intransigeance face au terrorisme et à l'islamisme radical." * CHRISTIAN JACOB, président Les Républicains, sur Twitter : "L'horreur frappe à nouveau notre pays avec cette attaque survenue à l'église #NotreDame de Nice. Nous devons mener une lutte sans merci contre ces barbares. Mes pensées vont aux familles des victimes ainsi qu'aux forces de sécurité." * STANISLAS GUÉRINI, délégué général En Marche, sur Twitter : "L'horreur frappe à nouveau ce matin dans l'église Notre-Dame à #Nice. Je pense en cet instant aux victimes, à leurs proches, à tous nos concitoyens catholiques, aux Français attaqués à nouveau. Nous ne transigerons pas, nous ferons bloc, nous ferons Nation." (Service France)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.