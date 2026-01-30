Réactions d'intervenants de marché à la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi avoir choisi l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed) Kevin Warsh pour succéder à Jerome Powell à la tête de la banque centrale, lorsque celui-ci quittera ses fonctions en mai.

La réaction des marchés financiers a été modérée: le dollar a perdu une partie de ses gains antérieurs, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté et que les contrats à terme sur actions laissaient présager une ouverture en baisse à Wall Street.

Voici des commentaires de stratèges, économistes et analystes à cette nomination :

PETER CARDILLO, ÉCONOMISTE, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK

"Je ne dirais pas que c'est une surprise totale (…) Il était considéré comme un faucon, mais récemment, il semble s'être aligné sur Trump. Il est donc assez difficile d'évaluer comment le marché va accueillir cette nomination."

"Il nous faut simplement voir s'il sera influencé par la Maison blanche. Je pense que non et qu'il examinera la situation avec beaucoup de prudence. Il adoptera une approche relativement équilibrée concernant l'inflation et le marché du travail. Moins déterminé que Powell, mais l'écart n'est pas si important."

ELIAS HADDAD, RESPONSABLE MONDIAL DE LA STRATÉGIE DES MARCHÉS, BROWN BROTHERS HARRIMAN, LONDRES

"Son analyse du bilan et de ses implications sur les taux d'intérêt suggère que la courbe des taux américains pourrait s'accentuer avec la baisse des taux à court terme, tandis que les taux à long terme pourraient rester stables, voire augmenter, en raison du manque de crédibilité budgétaire des États-Unis."

"L'impact sur le dollar est neutre, tout comme pour les marchés actions. Il reste favorable à des taux plus bas, ce qui soutient les actifs risqués. En revanche, il souhaite réduire significativement le bilan de la Fed, qui a largement contribué à la flambée des prix des actifs."

IPEK OZKARDESKAYA, ANALYSTE SENIOR CHEZ SWISSQUOTE BANK, SUISSE

"L’émergence du nom de Kevin Warsh a insufflé un climat de prudence sur les marchés. Perçu comme moins accommodant que nombre d’autres candidats, il devrait privilégier des baisses de taux moins importantes, ce qui explique le renforcement initial du dollar."

"Les rendements ont également progressé, mais il est intéressant de noter que le rendement des bons du Trésor à deux ans – qui reflète au mieux les anticipations concernant la politique de la Fed – a légèrement baissé ce matin. Cela suggère que les premières réactions étaient en grande partie impulsives, et que cette première impression commence à s’estomper."

"Étant donné que plusieurs noms évoqués précédemment étaient extrêmement accommodants et proches de la position de la Maison blanche en faveur de baisses de taux agressives malgré les données économiques, la candidature de Warsh marque un tournant relativement restrictif pour la direction de la Fed. Ce n’est pas forcément un soulagement, mais cela témoigne d’une évolution plus réfléchie et réaliste."

FIONA CINCOTTA, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR, CITY INDEX, LONDRES

"Nous avons constaté une certaine volatilité autour des attentes ou dans l'anticipation de la décision. Warsh est généralement connu pour ses positions plutôt 'hawkish', mais il s'est récemment rapproché de Trump et a adopté une position légèrement plus 'dovish'. Le marché attend donc de voir ce que cela pourrait signifier pour les perspectives de la politique de la Réserve fédérale."

"En fin de compte, la Fed doit rester dépendante des données et indépendante. Et je ne pense pas que cela changera sous Kevin Warsh. Même si nous parlons d'un changement à la tête de la Fed, il s'agit d'un comité et si les données ne montrent pas la nécessité d'adopter une position plus 'dovish', il sera très difficile pour une seule personne d'imposer ce changement."

KIRSTINE KUNDBY-NIELSEN, ANALYSTE, DANSKE BANK, COPENHAGUE

"Je dirais que c'est positif pour le dollar. C'est un banquier central expérimenté qui a déjà travaillé à la Fed."

"Cela atténue quelque peu la nervosité que nous aurions pu ressentir si nous avions eu un président de la Fed plus politisé ou beaucoup plus accommodant."

"En ce sens, cela élimine une partie du risque que cela aurait représenté d'avoir quelqu'un qui aurait clairement communiqué son intention d'adopter une position 'dovish', comme (Stephen) Miran."

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS, IG MARKETS, LONDRES

"Nous verrons bien, car nommer quelqu'un est une chose, mais être président de la Réserve fédérale en est une autre."

"Le président souhaite que la priorité soit donnée à des taux bas... Le problème, c'est que la position de Kevin Warsh pourrait devenir tout aussi difficile. Le président ne change pas et reconnaît que les États-Unis se trouvent actuellement dans une situation très difficile en raison d'une inflation qui persiste, mais aussi de données économiques qui, comme nous devrions le voir dans les chiffres de l'emploi, commencent à montrer des signes de faiblesse avec une hausse du taux de chômage."

KALLUM PICKERING, ÉCONOMISTE EN CHEF, PEEL HUNT, LONDRES

"Warsh... est un choix quelque peu surprenant, car il ne figurait pas parmi les favoris récemment pressentis. C'est pourquoi les actions et les bons du Trésor ont légèrement rebondi à l'annonce de cette nouvelle et que le dollar s'est un peu redressé."

"Au final, je ne pense pas que tout le débat autour du choix d'un président de la Fed plutôt haussier ou plutôt accommodant ait autant d'importance que le pense le marché. Principalement parce que je pense que les États-Unis vont connaître une inflation globalement modérée cette année, ce qui signifie que la Fed devrait être libre de se concentrer sur l'aspect emploi de son mandat."

"Ainsi, même si nous avions eu un président 'dove' ou 'hawk', au final, la différence réside dans leur vision de l'inflation, et non dans la question de savoir s'ils doivent ou non soutenir l'emploi. Mon intuition me dit qu'ils vont de toute façon réduire légèrement les taux, simplement pour essayer de soutenir l'activité économique."

NICK KENNEDY, STRATÈGE MONÉTAIRE, LLOYDS, LONDRES

"Warsh est mon candidat préféré, mais cela ne semblait pas prometteur pendant un certain temps."

"D'un point de vue politique, son bilan est plutôt 'hawkish' et, sur le plan académique, il est en phase avec l'administration, qui souhaite réduire le bilan."

"Lors des entretiens, il faut se montrer en accord avec les souhaits de Trump en matière de taux directeurs. Je ne pense pas que ce soit un poste que l'on souhaiterait occuper si l'on était en désaccord avec cela."

"L'idée selon laquelle cela serait favorable au dollar sera donc de courte durée."

