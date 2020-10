Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RÉACTIONS à l'international à l'attaque de Nice Reuters • 29/10/2020 à 13:31









PARIS, 29 octobre (Reuters) - Principales réactions à l'international jeudi à l'attaque présumée terroriste à l'arme blanche commise en début de journée à la basilique Notre-Dame de Nice (Alpes maritimes), qui a fait trois morts : * UNION EUROPÉENNE - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné "l'attaque odieuse et brutale" de Nice. "L'Europe tout entière est solidaire avec la France. Nous restons unis et déterminés face à la barbarie et au fanatisme", a-t-elle ajouté sur Twitter. * ALLEMAGNE - "Je suis profondément choquée par les meurtres horribles dans une église de Nice", a déclaré la chancelière Angela Merkel. "Mes pensées vont aux familles des personnes décédées et des blessés. La nation française peut compter sur la solidarité de l'Allemagne en ces heures difficiles." * GB - "Je suis sous le choc", a déclaré Boris Johnson, le Premier ministre britannique. "Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles, et le Royaume-Uni est aux côtés de la France pour lutter contre la terreur et l'intolérance." * PAYS-BAS - "À nos amis français nous disons: vous n'êtes pas seuls dans le combat contre l'extrémisme, les Pays-Bas sont à vos côtés", a déclaré le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, dans un message publié sur Twitter. * VATICAN - Parlant d'"un moment de douleur dans un temps de confusion", le secrétaire à la presse du Vatican a déclaré que "le terrorisme et la violence ne peuvent jamais être acceptés" et précisé que le pape François priait pour les victimes. * TURQUIE - Le ministère turc des Affaires étrangères a fermement condamné l'attaque dans un communiqué, ajoutant que la Turquie était solidaire du peuple français contre la violence et le terrorisme. (Bureau de Paris avec Eric Gaillard et Matthias Galante à Nice, rédigé par Blandine Henault, édité par Jean-Michel Bélot)

