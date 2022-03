Réaction d’Orpea suite au rapport final de la mission d’inspection conjointe IGAS-IGF

Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



Orpea prend acte de l’annonce par Mme Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie de sa décision de transmettre au procureur de la République le rapport de la mission de contrôle menée par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des finances (IGF). Cette transmission nous permettra de nous expliquer dans la sérénité, faire valoir nos droits et bien entendu collaborer avec la Justice à chaque fois que cela sera nécessaire.



Philippe Charrier, PDG d’Orpea, précise :



“Nous avons pris toute la mesure de l’émotion légitime suscitée par ces dysfonctionnements, dont beaucoup proviennent de la pénurie de professionnels du soin et de l’accompagnement qui nous touche fortement comme elle touche tout le secteur des EHPAD.



Nous les regrettons profondément. Nous tenons à renouveler nos sincères excuses aux résidents et à leur famille. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions relatives à l’ensemble des éléments apportés par le rapport IGF-IGAS. Nous appliquerons également dans les meilleurs délais les recommandations formulées suite à l’ensemble des rapports attendus”.