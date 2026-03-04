Réaction aux attaques visant Carbios et ses dirigeants

Carbios dénonce la campagne de déstabilisation dont elle fait l’objet depuis plusieurs mois et conteste formellement l’ensemble des griefs formulés à son encontre et à l’encontre de ses dirigeants dans le cadre de procédures engagées par son ancien dirigeant.



Face aux tentatives d’instrumentalisation de la justice auxquelles se livre cet ancien dirigeant, une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée entre les mains de Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de Lyon.



La direction de Carbios ainsi que l’ensemble des membres du Conseil d’administration déplorent les attaques de cet ancien dirigeant qui pour des raisons personnelles liées aux conditions de son départ, multiplie menaces et tentatives d’intimidation dans la seule intention de nuire à la Société et ses dirigeants.



Le Conseil d’administration réaffirme à l’unanimité son plein et entier soutien à la Direction de l’entreprise et confirme sa totale confiance dans l’équipe managériale pour la poursuite de la stratégie engagée.