Réacteurs nucléaires : Engie entérine son accord avec la Belgique

(AOF) - Engie (+0,83% à 16,12 euros) a annoncé ce mercredi la signature d'un accord final avec le gouvernement belge concernant la prolongation de deux réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4 et sur l’ensemble des obligations liées aux déchets nucléaires. Le groupe énergétique et l'Etat belge investiront entre 1,6 et 2 milliards d'euros pour redémarrer les deux unités dès novembre 2025. Le document confirme et entérine les principes clés de l'accord-cadre paraphé le 21 juillet 2023. Il reste soumis à une approbation de la Commission européenne.

Engie confirme que cet accord ne modifie pas la guidance à moyen terme du groupe.

Une structure juridique dédiée aux deux unités nucléaires prolongées sera détenue à parité par l'État belge et Engie.

En outre, le modèle économique de l'extension sera basé sur une répartition équilibrée des risques au travers notamment d'un mécanisme de Contrat pour Différence pour la rémunération de la production d'électricité. Le prix d'exercice se basera sur le coût réel de l'extension des unités nucléaires. Il n'est pas encore connu mais sera estimé en fonction des exigences de sûreté nucléaire établies par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. Ainsi, un prix initial sera fixé en 2025 et sera actualisé en 2028 selon le montant connu du coût final de l'extension, pour couvrir la période allant jusqu'en 2035.

Cet accord comprend aussi la fixation d'un montant forfaitaire pour les coûts futurs liés au traitement des déchets nucléaires, concernant toutes les installations nucléaires d'Engie en Belgique, pour un montant total de 15 milliards d'euros payable en deux fois selon les catégories de déchets.

Le groupe énergéticien confirme par ailleurs la levée des restrictions portant sur les actifs non européens d'Electrabel.

Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie a déclaré : "Cet accord permet un partage de risques équilibré pour la prolongation des deux unités nucléaires et élimine pour le groupe Engie les incertitudes concernant l'évolution des provisions liées aux déchets nucléaires".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 2008 de la fusion GDF-Suez, leader mondial de la transition énergétique, premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d’efficacité énergétique, deuxième fournisseur de services à l’environnement ;

-Activité de 93,3Mds€ avec de fortes positions en Europe devant les Amérique ;

­- Modèle d'affaires fondé sur le contrôle de la chaîne de valeur et sur le recentrage sur 5 métiers : les renouvelables, les infrastructures, Solutions énergies, la production & fourniture d’énergie et la gestion de l’énergie et du nucléaire ;

- Capital contrôlé à 23,64 % par l'Etat, aux côtés de la Caisse des dépôts (4,59 %), et à 3,2 % par les salariés, Jean-Pierre Clamadieu présidant le conseil d'administration et Catherine MacGregor assurant la direction générale ;

-Structure financière maîtrisée avec 24,1Mds€ de dette nette donnant un effet de levier de 2,8, 20,9 Mds€ de disponibilités

Enjeux

- Stratégie de croissance annuelle des Renouvelables portée à 4 GW entre 2022-25 et 6 GW entre 2026-30 via :

- simplification du groupe avec 4 Business Units et une présence internationale ramenée à moins de 30 pays en 2023,

- déploiement de « BRIGHT », spécialisé dans les services multi-techniques,

- 11 Mds€ au moins de cessions (réalisées fin 2022) et 15-16 Mds€ d'investissements de croissance (5,5 Mds€ en 2022, en renouvelables, infrastructures et solutions-énergie), 11 Mds€ au moins de cessions et 15 à 16 Mds€ d'investissements de croissance ;

-d'où une hausse des bénéfices (3,8 à 4,4 Mds€ en 2024 et 4,1 à 4,7 Mds€ en 2025), un effet de levier de la dette inférieur à 4 et un taux de distribution de 65 à 75% jusqu'en 2023, avec plancher de 0,65€.

- Stratégie d'innovation organisée en feuilles de routes transversales : Horizons : 1 / efficacité des process, 2/ diffusion des nouvelles technologies, 3/ veille et recherche pour la croissance future / Ecosystèmes : 23 Labs thématiques, Engie Factories, plateformes internes (DigiPlace, Common Data, Hub, Inner Source) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2045 : 2 objectifs 2030 : recul à 43 Mt des émissions de CO2 vs 2017 (60 Mt) et montée à 58%, vs 38% à fin 2022, des énergies renouvelables dans la production d’électricité ; sortie totale du charbon (2,6% du portefeuille d'éléctricité total) en Europe en 2025 et ailleurs en 2027,

- Forte croissance de la rentabilité grâce à la position de leader au Brésil, marché clé pour le groupe, à la flotte de CCGT (la plus grande d'Europe), aux renouvelables et aux partenariats de long terme avec les producteurs de gaz, tel Gazprom.

Défis

­

- Normalisation de la rentabilité nette après une année 2022 impactée notamment par le conflit russo-ukrainien (1Md€) et le nucléaire belge (1,2 Md€)...

- Restructuration du nucléaire belge : fermeture de 2 réacteurs, allongement de 10 ans de l'activité de 2 autres et litige sur le montant des provisions pour démantèlement ;

- Normalisation de la rentabilité nette après une année 2022 impactée notamment par le conflit russo-ukrainien (1 Md€) et le nucléaire belge (1,2 Md€)… ;

- Objectif 2023 d'un résultat net récurrent entre 3,8 et 4 Mds ;

- Dividende 2022 de 1,4€.

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.