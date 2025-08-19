RBC rétrograde Dowlais à "performance sectorielle" alors que l'opération American Axle est sur le point d'être conclue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août -

** Les actions de l'équipementier automobile britannique Dowlais DWL.L sont en légère baisse à 76,75 pence

** RBC Capital Markets rétrograde l'action de "surperformance" à "performance sectorielle"

** Au début de l'année, Dowlais a annoncé qu'il serait racheté par son concurrent américain American Axle & Manufacturing AXL.N dans le cadre d'une transaction de 1,44 milliard de dollars, qui devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre

** Le courtier estime que l'offre d'American Axle sous-évalue probablement Dowlais, mais comme l'opération est en place depuis plus de six mois et qu'une clôture au quatrième trimestre est toujours attendue, il considère que la conclusion de l'opération est l'issue la plus probable

** Le courtier augmente le PT de 70 à 77 pence, ce qui est en ligne avec la dernière clôture de l'action lundi

** La note moyenne de sept analystes est "hold"; le PT médian est de 74 pence - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action DWL est en hausse de près de 14% depuis le début de l'année