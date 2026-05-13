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RBC relève son opinion sur Swatch avec le lancement de la "Royal Pop"
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 10:47

RBC a annoncé mercredi avoir relevé son opinion sur Swatch de sous-performance à performance en ligne avec le secteur suite à l'annonce hier du lancement d'une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet autour de la montre "Royal Pop".

Dans une note de recherche, la banque canadienne explique que cette collection, qui sera commercialisée à partir du 16 mai, devrait apporter une contribution "significative" aux résultats du groupe d'horlogerie suisse.

Selon ses calculs, l'initiative devrait générer quelque 1,05 milliard de francs suisses de chiffre d'affaires additionnel et 390 millions d'euros de bénéfice opérationnel (Ebit) supplémentaire, ce qui le conduit à relever de respectivement 2 et 19% ses prévisions de C.A. et d'Ebit pour 2026.

Une collaboration alliant joie de vivre, provocation positive et haute horlogerie

Swatch a officialisé hier avec Audemars Piguet une gamme de huit modèles colorés en biocéramique sous forme de montre de poche s'inspirant du pop art.

En dehors de ce partenariat, RBC évoque aussi des chiffres plus encourageants au niveau des exportations d'horlogerie suisses.

"Les vents contraires structurelles sont toujours présents, mais le profil risque/rendement s'est suffisamment déplacé pour justifier une opinion performance sectorielle", juge le courtier. Son objectif de cours remonte de 160 à 220 francs suisses.

Ces commentaires favorables restaient sans effet mercredi matin à la Bourse de Zurich, où l'action Swatch lâchait plus de 5,5% au bout d'une heure et demie d'échanges.

Les actionnaires du groupe ont rejeté hier la candidature de l'investisseur activiste Steven Wood qui cherchait à obtenir un siège d'administrateur indépendant, cristallisant le bras de fer persistant entre actionnaires minoritaires et la famille fondatrice Hayek.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 10:47:00.

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