RBC relève son objectif de cours sur Heineken, reste à "performance en ligne"
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 17:51

RBC a annoncé mercredi avoir relevé de 76 à 79 euros son objectif de cours sur Heineken, tout en renouvelant son opinion "performance en ligne avec le secteur" sur le titre.

Dans une note de réaction, le broker canadien fait remarquer que le brasseur néerlandais a fait mieux que prévu au 4ème trimestre, mais souligne que cette performance tient essentiellement à ses hausses de prix, et non à une augmentation des volumes.

Selon le courtier, cette approche dite de "gestion des revenus" (revenue management) est contradictoire avec les déclarations que le groupe avait pu tenir en octobre dernier, lorsque sa direction avait reconnu avoir trop augmenté ses prix et souhaiter changer de stratégie.

Certes, le plan stratégique à long terme "EverGreen 2030" affiché par la société apparaît bon sur le papier, cohérent et plein de bonnes intentions, souligne RBC, mais ce dernier déclare douter du fait que la direction soit capable de s'y tenir si les résultats à court terme se trouvent sous pression.

Concernant 2026, le professionnel déclare s'attendre à ce que le bénéfice opérationnel du groupe augmente d'environ 2,4%, c'est-à-dire dans le bas de la fourchette dévoilée ce matin par l'entreprise (entre 2% et 6%).

