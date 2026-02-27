RBC relève son objectif de cours de l'opérateur de pipelines Targa Resources

27 février - ** RBC Capital Markets relève l'objectif de cours de l'opérateur de pipelines Targa Resources TRGP.N de 218 $ à 260 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 12,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage se dit positive sur l'action, citant des estimations plus solides et une meilleure visibilité de la croissance qui devrait soutenir une solide génération de flux de trésorerie disponible malgré des dépenses d'investissement plus élevées à court terme

** "Nous pensons que TRGP est bien positionnée pour la croissance en 2026 et au-delà, étant donné que les projets de croissance prévus sont soutenus par la demande des clients, ce qui réduit les risques liés aux besoins d'investissement", déclare RBC Capital Markets

** TRGP s'attend à une faible croissance à deux chiffres des volumes dans le Permien en 2026, ce qui devrait renforcer l'ensemble de son empreinte

** 21 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, un à "conserver" et un à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 236 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, TRGP a progressé de 26,3 % depuis le début de l'année