RBC réduit le prix cible de DuPont pour tenir compte de la scission de Qnity ; maintient la note "surperformance"

18 novembre - ** RBC Capital Markets réduit le prix cible du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N de 100 $ à 48 $ pour tenir compte de la scission de Qnity; maintient la note "surperformance"

** Le nouveau prix cible représente une hausse de 24,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action lundi

** RBC reste positif sur DD après sa scission de l'électronique, car le courtier s'attend à ce que DD augmente ses bénéfices de 8 % à 10 % avant les rachats

** "Nous nous attendons à ce que DD continue à être un bon gestionnaire de capital, car elle continue à bénéficier de la croissance des marchés finaux de l'eau et des soins de santé, avec le potentiel supplémentaire d'une reprise industrielle modérée au cours des prochaines années" - RBC

** 16 courtiers sur 18 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; leur prévision médiane est de 47 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 21,2 % depuis le début de l'année