RBC prône la prudence sur Mercedes-Benz, dégrade son avis
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 12:21
Dans une note de recherche, le courtier canadien rappelle que Mercedes exporte beaucoup de l'Europe vers les Etats-Unis, ce qui laisse penser que les surtaxes douanières de 15% imposées au secteur automobile européen, plus élevées que ce que prévoyaient initialement les investisseurs (autour de 10%), pourraient renchérir les coûts de l'entreprise.
RBC dit par ailleurs s'inquiéter de la situation en Chine, où les ventes du groupe ont chuté de 18,7% au deuxième trimestre, un phénomène que le broker attribue à la réticence des clients aisés à acheter des voitures de luxe au moment où les prix de l'immobilier décrochent.
Et si Mercedes prévoit de redistribuer à ses actionnaires tout son cash disponible futur via des dividendes et un programme de rachat d'actions de cinq milliards d'euros - un plan qui pourrait être financé par la vente possible de sa participation dans Daimler Truck selon RBC - le professionnel redoute que les nouveaux droits de douane américains réduisent son flux de trésorerie disponible jusqu'en 2027, limitant de fait sa capacité de rachat d'actions, ce qui l'amène à se tenir désormais à l'écart de l'action.
Son objectif de cours est par ailleurs ramené de 63 à 55 euros.
Valeurs associées
|51,230 EUR
|XETRA
|+0,87%
