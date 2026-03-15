Rugby-Un nouveau titre et quelques interrogations pour le XV de France

Championnat des Six Nations - France contre Angleterre

Le XV de France poursuit sa route cahoteuse vers la ‌Coupe du monde 2027, dans un et demi, obtenant samedi un troisième titre sur les cinq dernières éditions du Tournoi des Six Nations mais également de ​nombreuses interrogations nées d'une compétition qui a failli lui échapper malgré un début parfait.

Le huitième titre remporté samedi soir par les Bleus depuis le passage à six nations en 2000, et le premier doublé d'une année sur l'autre depuis 2006 et 2007, n'a tenu qu'à une pénalité de plus de 40 mètres réussie ​par Thomas Ramos à la dernière seconde du dernier match, samedi, contre l'Angleterre (48-46).

"On a très, très bien démarré la compétition en faisant trois sur trois et ensuite, il a fallu se battre à chaque fois ​pour ramener un point, ou ramener la pénalité de la gagne", a déclaré ⁠le sélectionneur Fabien Galthié en conférence de presse.

Le XV de France avait pourtant impressionné d'entrée face à l'Irlande (36-14) avant de dérouler sur la ‌pelouse du Pays de Galles (54-12). La troisième victoire contre l'Italie, bien que large (33-8), avait représenté un premier accroc puisque les Bleus ne s'étaient définitivement détachés que dans les dix dernières minutes, en supériorité numérique.

Ce qui pouvait ne sembler être qu'un petit ​ralentissement a signé le début d'une fin de Tournoi compliquée. ‌Alors qu'ils avaient l'occasion de ravir le titre dès leur déplacement en Écosse, les joueurs de Fabien ⁠Galthié ont subi un naufrage, sauvant un point de bonus offensif en fin de match (50-40).

L'ultime journée, samedi face à l'Angleterre, a montré les mêmes maux : une indiscipline aux mêmes (mauvais) standards de novembre et une défense aux abois.

"Sur l'analyse, on s'est rendu compte sur ces deux matches que ça n'a pas été facile pour ⁠nous", a expliqué Fabien Galthié. "On ‌a commencé ce Tournoi de la manière la plus idéale et peut être qu'inconsciemment, on a cru que ce serait plus ⁠simple. On est vite rappelé à l'ordre."

Les Bleus ont encaissé 96 points cumulés contre le XV du Chardon et le XV de la Rose.

"On va profiter ‌de la victoire mais pour la suite il faudra se dire les choses", a prévenu Thomas Ramos sur France TV. "À ce niveau, on ⁠ne peut pas prendre 50 et 46 points. Si on veut exister dans les grandes compétitions, ce ⁠sera sans nous."

LA CONFIRMATION BIELLE-BIARREY

L'indiscipline, sujet chronique ‌de la tournée d'automne, est revenue sur le tapis ces dernières semaines avec 21 pénalités concédées lors des deux dernières rencontres, contre 17 au total sur ​les trois premiers matches.

Le secteur de la mêlée a notamment été en difficulté, ‌particulièrement face à l'Italie et l'Angleterre. L'arrêt soudain de la carrière de Uini Atonio à quelques jours de l'ouverture du Tournoi, en raison d'un accident cardiaque, a laissé le poste de ​pilier droit dépourvu.

Dorian Aldegheri a débuté tous les matches à ce poste tandis que Régis Montagne, Demba Bamba et Georges-Henri Colombe se sont partagé le rôle de remplaçant, sans pleinement convaincre.

Au rayon des bonnes nouvelles, la confirmation de Louis Bielle-Biarrey a fait oublier le choix de Fabien Galthié de se ⁠passer de l'autre ailier habituel, Damian Penaud, meilleur marqueur d'essais de l'équipe de France.

"LBB" s'est offert un quadruplé samedi pour porter son total à neuf sur le Tournoi 2026, battant son propre record sur une seule édition établi l'an passé. À 22 ans, il compte 29 essais en 27 sélections : un rythme effréné.

"Arme fatale, record d'essais... Les qualificatifs sont difficiles à trouver pour parler de Louis (Bielle-Biarrey) en ce moment, et l'an dernier aussi", a loué Fabien Galthié. "Il marche sur les traces d'Antoine (Dupont), les joueurs s'inspirent entre eux."

Sacré meilleur joueur du Tournoi l'an passé, l'ailier bordelais a de grandes chances de l'être de nouveau cette ​année.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)