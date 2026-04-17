RBC estime que les résultats du premier trimestre d'Abbott sont positifs pour Dexcom et Edwards

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17 avril -

** RBC Capital Markets estime que la croissance des appareils médicaux d'Abbott ABT.N au 1er trimestre soutient la demande régulière de procédures dans le secteur MedTech

** La performance d'ABT au 1er trimestre soutient les noms exposés aux maladies cardiovasculaires et les volumes de procédures MedTech en général

** Les résultats sont positifs pour Dexcom DXCM.O et Edwards Lifesciences EW.N et neutres pour Boston Scientific

BSX.N et Medtronic MDT.N .

** Abbott a signalé jeudi des vents contraires spécifiques à l'entreprise, mais a prévu un retour à une croissance à deux chiffres au 2ème trimestre

** L'entreprise a eu un impact limité sur BSX et MDT au premier trimestre, mais s'attend à ce que cela s'accélère avec le déploiement plus large de nouveaux produits d'électrophysiologie - RBC

** Les attentes reflètent déjà ces perspectives, en particulier pour BSX, qui a prévu une croissance d'environ 15 % en 2026, y compris une croissance d'environ 10 % aux États-Unis

** BSX et EW présenteront leur rapport la semaine prochaine, suivis de DXCM le 30 avril; la mise à jour de MDT est prévue pour le début de juin