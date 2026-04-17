RBC estime que les résultats du premier trimestre d'Abbott sont positifs pour Dexcom et Edwards

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 avril -
** RBC Capital Markets estime que la croissance des appareils médicaux d'Abbott ABT.N au 1er trimestre soutient la demande régulière de procédures dans le secteur MedTech
** La performance d'ABT au 1er trimestre soutient les noms exposés aux maladies cardiovasculaires et les volumes de procédures MedTech en général
** Les résultats sont positifs pour Dexcom DXCM.O et Edwards Lifesciences EW.N et neutres pour Boston Scientific
** Abbott a signalé jeudi des vents contraires spécifiques à l'entreprise, mais a prévu un retour à une croissance à deux chiffres au 2ème trimestre
** L'entreprise a eu un impact limité sur BSX et MDT au premier trimestre, mais s'attend à ce que cela s'accélère avec le déploiement plus large de nouveaux produits d'électrophysiologie - RBC
** Les attentes reflètent déjà ces perspectives, en particulier pour BSX, qui a prévu une croissance d'environ 15 % en 2026, y compris une croissance d'environ 10 % aux États-Unis
** BSX et EW présenteront leur rapport la semaine prochaine, suivis de DXCM le 30 avril; la mise à jour de MDT est prévue pour le début de juin
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer