RBC Capital Markets estime que les ventes de Yeztugo de Gilead devraient dépasser les estimations pour le troisième trimestre ; les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Gilead GILD.O augmentent de 5 % à 123,58 $ ** RBC Capital Markets estime que Yeztugo, le médicament de prévention du VIH de GILD, pourrait dépasser les attentes du consensus au troisième trimestre, prévoyant des ventes de 45 millions de dollars par rapport aux 35 millions de dollars prévus par la Bourse, grâce à la demande de changement et à l'adoption précoce du médicament ** La décision de CVS de ne pas couvrir Yeztugo pour l'instant, ainsi que les retards dans les formulaires et l'utilisation continue du générique Truvada, pourraient limiter l'adoption à court terme, ajoute le courtier

** RBC Capital Markets s'attend à ce que le Biktarvy, le médicament de GILD contre le VIH, dépasse les estimations pour le troisième trimestre, mais continue de surveiller l'impact potentiel de la NPF à plus long terme

** La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 30 octobre

** L'action est en hausse de 33,98% depuis le début de l'année si l'on tient compte des mouvements de la séance