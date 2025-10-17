 Aller au contenu principal
RBC Capital Markets estime que les ventes de Yeztugo de Gilead devraient dépasser les estimations pour le troisième trimestre ; les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 19:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Gilead GILD.O augmentent de 5 % à 123,58 $ ** RBC Capital Markets estime que Yeztugo, le médicament de prévention du VIH de GILD, pourrait dépasser les attentes du consensus au troisième trimestre, prévoyant des ventes de 45 millions de dollars par rapport aux 35 millions de dollars prévus par la Bourse, grâce à la demande de changement et à l'adoption précoce du médicament ** La décision de CVS de ne pas couvrir Yeztugo pour l'instant, ainsi que les retards dans les formulaires et l'utilisation continue du générique Truvada, pourraient limiter l'adoption à court terme, ajoute le courtier

** RBC Capital Markets s'attend à ce que le Biktarvy, le médicament de GILD contre le VIH, dépasse les estimations pour le troisième trimestre, mais continue de surveiller l'impact potentiel de la NPF à plus long terme

** La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 30 octobre

** L'action est en hausse de 33,98% depuis le début de l'année si l'on tient compte des mouvements de la séance

Valeurs associées

GILEAD SCIENCES
122,8100 USD NASDAQ +4,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

