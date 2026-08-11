RBC Capital débute le suivi de Thales à surperformance

Thales résiste au sein du CAC 40 avec un gain de 0,37%, à 268,40 euros. L'action profite d'une note positive de RBC Capital Markets qui a débuté le suivi du titre avec une opinion à surperformer.

Les analystes expliquent que leur décision provient du lancement plus large de leur étude sur le secteur des grands acteurs de la défense européenne dans laquelle ils ont élaboré des modèles de prévision des budgets de défense pays par pays ainsi que des analyses de sensibilité.

RBC Capital Markets considère la division défense de Thales, qui représente 55% du chiffre d'affaires du groupe, comme l'un des meilleurs actifs européens du secteur. Pour ce segment, ils tablent sur un taux de croissance annuel moyen organique du chiffre d'affaires de 15% sur la période 2025-2030, contre une moyenne de 10% pour ses pairs, hors Rheinmetall. Cette activité du Français sera soutenue par sa répartition géographique et son mix produits.

Dans le détail, selon l'analyse des budgets par pays, l'environnement géographique de Thales Défense devrait croître de 14% par an, soit le deuxième taux le plus élevé parmi les acteurs majeurs. En ce qui concerne le portefeuille, la forte exposition de Thales à la défense aérienne et aux missiles (25% de l'activité Défense) le positionne particulièrement bien pour surpasser ses concurrents.

Hor défense, RBC Capital Markets relève que le portefeuille de Thales affiche une croissance plus lente, mais les analystes y voient une trajectoire d'expansion des marges attractive, en particulier dans l'Aéronautique.

Au niveau financier, l'Ebitda 2030 devrait être supérieur de 20% au consensus selon RBC, tiré principalement par la défense et le broker mise beaucoup sur l'acquisition récente d'Exail Technologies.

La recommandation est donc à surperformance, assortie d'une cible de cours de 330 euros, soit un potentiel de hausse de 23,40% au cours de clôture de lundi.