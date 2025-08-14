RBC, BMO prévoient la vente de leur coentreprise de paiements canadiens d'une valeur de 2 milliards de dollars, selon des sources

La Banque Royale du Canada RY.TO et la Banque de Montréal BMO.TO ont mis en vente leur coentreprise de paiements canadiens, dans le cadre d'une transaction dont la valeur pourrait atteindre 2 milliards de dollars, selon quatre personnes au fait du dossier.

Moneris est l'un des plus grands processeurs de paiement au Canada, traitant une transaction commerciale sur trois dans le pays. Fondée en 2000 par les deux banques, elle offre des systèmes de paiement numérique, mobile et en magasin à quelque 325 000 commerçants, selon son site web.

Les propriétaires en sont aux premières étapes de l'exploration d'une vente potentielle de Moneris, selon les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées parce que les discussions sont privées. La banque d'investissement PJT Partners PJT.N , ainsi que des banquiers d'affaires de RBC Capital Markets et de BMO Capital Markets, conseillent l'entreprise dans ses efforts de vente.

Moneris génère un chiffre d'affaires annuel de près de 700 millions de dollars, de sorte que les sources ont estimé que cela pourrait correspondre à une évaluation de 2 milliards de dollars, ou légèrement inférieure à ce montant.

La vente n'est pas garantie, et les propriétaires pourraient finalement conserver une partie ou la totalité de l'entreprise, ont ajouté les personnes.

BMO, Moneris et PJT ont refusé de commenter. RBC n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Ces dernières années, le rythme de la numérisation s'est accéléré dans le secteur des paiements en Amérique du Nord et la nécessité de dépenser régulièrement des capitaux pour rester compétitif a poussé de nombreuses banques à se débarrasser de leurs activités de paiement.

Elles ont trouvé des acheteurs volontaires dans les sociétés de paiement, qui se sont développées par le biais de fusions et d'acquisitions afin d'accroître leur envergure géographique et leur offre de produits, ainsi que dans les sociétés de capital-investissement, qui apprécient les revenus récurrents générés par les entreprises de paiement.

Le mois dernier, la banque canadienne TD Bank TD.TO a déclaré qu'elle formait un partenariat stratégique avec Fiserv

FI.N en ce qui concerne ses activités de paiement aux commerçants canadiens.