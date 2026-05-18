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RBC BlueBay renforce son activité commerciale en France
information fournie par AOF 18/05/2026 à 11:01

(Zonebourse.com) - RBC BlueBay Asset Management renforce sa présence en France avec l'arrivée de deux nouveaux cadres dirigeants. Suzanne Dos Santos Wahl rejoint la société en tant que responsable de la clientèle institutionnelle, tandis que Julien Jacquet est nommé directeur du développement commercial pour les institutions financières. Tous deux basés à Paris, ils seront rattachés à Doris Santillana, responsable de RBC BlueBay France.

Suzanne Dos Santos Wahl possède plus de vingt ans d'expérience dans la gestion d'actifs institutionnelle, avec une expertise reconnue en stratégie d'investissement et en gestion de la relation clients. Elle occupait récemment les fonctions de responsable du développement commercial chez Prevaal Finance à Paris. Auparavant, elle a exercé plusieurs postes de direction commerciale et de développement chez Covea Finance et State Street Global Advisors. Suzanne est diplômée de l'Université de Nanterre et titulaire d'un diplôme de troisième cycle de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE).

Julien Jacquet apporte quant à lui plus de vingt ans d'expérience dans la distribution de produits de gestion d'actifs et le développement stratégique de clientèle. Il rejoint RBC BlueBay après avoir travaillé chez Lazard Frères Gestion à Paris, où il occupait le poste de responsable des relations consultants et des appels d'offres (RFP). Avant cela, il a occupé plusieurs fonctions de direction commerciale et de gestion de clientèle sur les marchés institutionnels et réseaux de distribution. Il est titulaire d'un Executive MBA de l'École Supérieure de Commerce de Paris.

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