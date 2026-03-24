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RBC BlueBay lance son premier fonds d'investissement en obligations japonaises
information fournie par AOF 24/03/2026 à 09:44

(AOF) - RBC BlueBay Asset Management annonce le lancement de son fonds BlueBay Investment Grade Japan Bond, conçu pour tirer parti d’un tournant majeur sur les marchés obligataires japonais. Ce lancement intervient alors que les fonds de pension du pays devraient progressivement réallouer leurs investissements obligataires étrangers vers des obligations domestiques libellées en yens (JPY), dans un contexte de normalisation des taux d’intérêt au Japon.

Libellée en yen, ce nouveau fonds long-only vise un rendement d'environ 100 points de base au-dessus de son indice de référence, le Nomura Bond Performance Index (NOMURA-BPI Total).

Le fonds investira principalement dans les obligations d'Etat japonaises et le crédit d'entreprises domestiques, y compris les obligations Samurai, en s'appuyant sur l'expertise reconnue de l'équipe fixed income de BlueBay en matière d'analyse crédit afin de générer de l'alpha sur un marché obligataire japonais en pleine évolution.

Il sera géré depuis Londres par Mark Dowding, directeur de l'investissement obligataire chez BlueBay, aux côtés de Neil Mehta, portfolio manager.

Pour soutenir le positionnement produit du fonds, Wataru Aso sera transféré du bureau de RBC BlueBay à Tokyo vers l'équipe basée à Londres.

"Il y a cinq ans, il était difficile de générer de l'alpha sur les marchés obligataires japonais. Aujourd'hui, les opportunités sont nombreuses pour les gérants actifs disposant d'une solide expertise du marché local et capables de naviguer dans la volatilité et la dispersion attendues à mesure que la Banque du Japon se retire progressivement du marché. Nous sommes heureux de compter parmi les rares gestionnaires d'actifs internationaux proposant une solution obligataire domestique visant à tirer parti de cette évolution structurelle du marché obligataire japonais", explique Mark Dowding, directeur de l'investissement obligataire chez BlueBay.

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