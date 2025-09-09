RBC BlueBay AM recrute une gérante actions d’Artemis

RBC BlueBay Asset Management vient de recruter Swetha Ramachandran en tant que gérante couvrant le secteur de la consommation au sein de son équipe actions monde. A ce poste nouvellement créé, elle sera rattachée à Habib Subjally, managing director & gérant senior, responsable des actions monde. Elle sera basée à Londres et rejoindra une équipe de dix-sept spécialistes en actions monde.

Swetha Ramachandran vient d’Artemis Investment Management où elle était gérante et co-gérait les stratégies Global Select et Global Focus. Avant cela, elle travaillait chez GAM Investment Management, où elle était gérante principale des stratégies Luxury Brands. Encore avant, elle officiait chez AllianceBernstein en tant que vice president, responsable des actions du secteur de la consommation.

Il s’agit de la deuxième personne recrutée à la gestion cette année au sein de l’équipe actions monde après l’arrivée de Jonathan Crown en juin. Cette équipe gère douze stratégies réunissant 29,2 milliards de dollars.

