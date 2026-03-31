RBC BlueBay AM lance son premier fonds obligataire japonais

Un moment opportun pour la dette nippone

Le lancement s’inscrit dans un contexte de rupture monétaire inédit au Japon. Pendant près d’une décennie, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu une politique dite de contrôle de la courbe des taux, tout en opérant dans un régime de taux directeurs négatifs depuis 2016.

De plus, depuis le lancement des Abenomics en 2013, date à laquelle la Banque du Japon a fortement intensifié ses programmes d’achat d’actifs, le bilan de la Banque du Japon a gonflé jusqu’à représenter 127?% du PIB en 2021, selon les données de MacroMicro, faisant de l’institution le principal acheteur sur le marché obligataire domestique.

Le tournant s’amorce en mars 2024, lorsque la BoJ abandonne successivement sa politique de taux négatifs , son dispositif de contrôle de la courbe des taux, et son programme d’assouplissement quantitatif (QE), marquant la fin d’une ère de détente monétaire extraordinaire.

Ainsi, parallèlement au cycle de hausse des taux courts, la BoJ a procédé à un resserrement quantitatif de son bilan : ses achats mensuels d’obligations japonaises ont été réduits de façon planifiée, avec une réduction d’environ 200 milliards de yens par trimestre à compter d’avril 2026, ramenant le montant à environ 2?000 milliards de yens en janvier-mars 2027.

Par conséquent, ce désengagement progressif signifie que le marché doit désormais trouver de nouveaux acheteurs marginaux pour absorber les émissions nettes de l'État japonais.

En effet, le Japon est le plus grand créancier net du monde. Avec une position extérieure nette de l’ordre de 3.660 milliards en 2025, selon les données de MacroMicro, les investisseurs institutionnels japonais, fonds de pension et compagnies d’assurance-vie en tête, ont, pendant des décennies de taux quasi nuls, massivement investi leurs encours dans les marchés obligataires étrangers, notamment les Treasuries américains et la dette souveraine européenne.

Néanmoins, cette normalisation de la politique monétaire japonaise entraîne la hausse des rendements domestiques , poussant progressivement les institutionnels japonais a réalloué une partie de leurs investissements étrangers vers le marché obligataire domestique.

Dans un contexte de remontée des taux domestiques et d’appréciation potentielle du yen, ces acteurs institutionnels pourraient progressivement arbitrer en faveur de la dette locale libellée en JPY, générant des flux entrants susceptibles de soutenir la stratégie.

Un spectre d’investissement large

Le fonds vise un rendement d’environ 100 points de base au-dessus du Nomura Bond Performance Index, son indice de référence. L’univers d’investissement couvre principalement les obligations d'État japonaises (JGB) ainsi que le crédit corporate domestique, incluant les obligations Samouraï, obligations libellées en yen émises sur le marché japonais par des émetteurs non-japonais.

La gestion sera assurée depuis Londres par Mark Dowding, directeur de l’investissement obligataire chez BlueBay, et Neil Mehta, gérant de portefeuille. Pour renforcer le dispositif, Wataru Aso, jusqu’alors en poste au bureau de RBC BlueBay à Tokyo, rejoint l'équipe londonienne afin d’apporter une connaissance fine du marché local.

« Il y a cinq ans, il était difficile de générer de l’alpha sur les marchés obligataires japonais », a déclaré Mark Dowding. « Aujourd’hui, les opportunités sont nombreuses pour les gérants actifs disposant d’une solide expertise du marché local et capables de naviguer dans la volatilité et la dispersion attendues à mesure que la Banque du Japon se retire progressivement du marché. »

Vincent Barret