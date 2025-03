RBC BlueBay AM : Donald Trump va fonctionner comme un put sur le S&P500

(AOF) - "Le sentiment est de plus en plus répandu que Trump va fonctionner comme un put sur l'indice S&P500", Mark Dowding, directeur des investissements de RBC BlueBay Asset Management, faisant référence à une option de vente, qui permet de se protéger contre la baisse des marchés. Le gestionnaire d'actifs pense qu'il aura une faible tolérance à la baisse des prix des actions.

Mark Dowding juge par ailleurs intéressant de voir à quel point l'administration a tenu à soutenir la fortune des "tech bros", en annonçant la création d'une réserve stratégique de cryptomonnaies, qui contiendra un certain nombre de petites cryptomonnaies, en plus du bitcoin et de l'Ethereum. Selon lui, il peut paraître que les possibilités d'abus de marché sont nombreuses dans ce domaine, étant donné la nature non réglementée de ces marchés.

"En ce qui concerne le marché boursier, on pourrait dire que c'est peut-être un élément qui rend Trump responsable plus que tout autre organisme ou dirigeant mondial. Il est donc intéressant de voir comment il pourrait modifier ses actions et son comportement si les prix des actions commençaient à baisser davantage", conclut le directeur des investissements.