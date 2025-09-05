RBC BlueBay accroît sa présence en France

(AOF) - RBC BlueBay Asset Management a nommé Doris Santillana au nouveau poste de responsable du développement commercial France, dans le cadre de ses efforts visant à accroître sa présence locale en France et à accélérer sa stratégie de croissance à travers l’Europe. Elle rendra compte à Viola Patock, responsable de l’Europe continentale, et sera installée dans les nouveaux bureaux parisiens. Elle rejoindra RBC Capital Markets, présente dans le pays depuis plus de 25 ans.

Doris Santillana a dernièrement été chez Allianz Global Investors, où elle a dirigé l'équipe wholesale couvrant la France. Elle a travaillé auparavant chez Legg Mason, où elle était responsable pays et responsable du développement pour la France. Elle est rejointe par Edoardo Bergamo Andreis, directeur associé du développement commercial, qui s'est transféré de Londres à Paris pour soutenir les efforts de croissance de la société en France et à Monaco.

RBC BlueBay gère actuellement plus de 4 milliards d'euros pour des institutions financières et les investisseurs institutionnels dans la région.