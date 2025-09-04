 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
RBC améliore la note de Leidos, estimant que le segment de la défense est sous-évalué
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 15:05

4 septembre - ** La maison de courtage RBC améliore la note de l'entrepreneur gouvernemental Leidos LDOS.N de "performance sectorielle" à "surperformance", et augmente le cours prévisionnel à 210 $ - une hausse de 18 % par rapport à la dernière clôture de 177,71 $

** L'action glisse de 0,9 % à 176 $ dans un marché préliminaire agité

** La société de courtage indique que le relèvement de la note est dû à la solidité des segments des services de santé et de la défense et à une confiance accrue dans la gestion du capital par la direction

** L'exécution solide des contrats de la société en ce qui concerne l'augmentation des volumes d'examens médicaux pour les anciens combattants est supérieure aux attentes des investisseurs et RBC s'attend à ce que le financement de cet effort reste élevé au cours d'une année électorale

** En ce qui concerne la défense, la position de Leidos dans les domaines de l'hypersonique, des véhicules sans pilote et de l'intelligence artificielle est digne d'intérêt - RBC

** La société de courtage estime que le portefeuille de Leidos dans le domaine de la défense est peut-être sous-évalué et pense que les perspectives solides de ce segment, y compris les plans pour le Dôme d'Or, peuvent stimuler l'action

** RBC estime que les acquisitions plus petites et progressives de Leidos, y compris celle de Kudu Dynamics , ont le potentiel d'accroître le rendement du capital pour les actionnaires

** 11 des 18 sociétés de courtage ont une note d'au moins "acheter" et 7 "conserver", selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a bondi de 23 % cette année

