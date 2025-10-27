Novartis annonce l'acquisition de l'entreprise américaine Avidity Biosciences pour 12 milliards de dollars

( AFP / GABRIEL MONNET )

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé dimanche avoir conclu un accord pour acquérir Avidity Biosciences, une société biopharmaceutique basée à San Diego (Etats-Unis) et valorisée à 12 milliards de dollars.

"L'accord une fois finalisé devrait permettre la création d'un géant de l'industrie (pharmaceutique), s'appuyant sur l'expertise de Novartis en matière d'atrophie musculaire spinale et sur ses capacités de commercialisation dans les maladies neuromusculaires génétiques", a déclaré Novartis dans un communiqué.

L'accord devrait être conclu au cours du premier semestre 2026 et sera suivi de la séparation des programmes de cardiologie de précision en phase précoce d'Avidity vers une nouvelle entreprise.

Les détenteurs d'actions ordinaires d'Avidity recevront 72 dollars par action en espèces lors de la conclusion de l'accord, ce qui représente une prime de 46% par rapport au cours de clôture de l'action vendredi, a précisé Novartis.

L'accord valorise la société "à environ 12 milliards de dollars sur une base entièrement diluée et représente une valeur d'entreprise d'environ 11 milliards de dollars à la date prévue de clôture", a ajouté l'entreprise suisse.

Avidity Biosciences développe des conjugués anticorps-oligonucléotides (AOCs) pour traiter des maladies graves, avec un accent initial sur les troubles génétiques neuromusculaires rares.

La plateforme propriétaire d'Avidity est conçue pour permettre une administration ciblée de thérapeutiques à base d'ARN au tissu musculaire, permettant ainsi la modulation des mécanismes génétiques responsables des maladies.

"La plateforme AOC pionnière d'Avidity pour les thérapeutiques à base d'ARN et ses actifs en phase avancée renforcent notre engagement à fournir des médicaments innovants, ciblés et potentiellement de première classe pour traiter des maladies neuromusculaires progressives et dévastatrices", a déclaré Vas Narasimhan, directeur général de Novartis.

"L'équipe d'Avidity a développé des programmes solides avec une administration de pointe des thérapeutiques à base d'ARN au tissu musculaire. Nous sommes impatients de développer ces programmes pour changer significativement la trajectoire des maladies pour les patients", a-t-il ajouté, cité dans un communiqué.

Les entreprises pharmaceutiques subissent une pression massive de l'administration du président américain Donald Trump pour déplacer leur production aux Etats-Unis.

Novartis, basée à Bâle dans le nord de la Suisse, a annoncé en avril qu'elle prévoyait d'investir 23 milliards de dollars aux Etats-Unis sur cinq ans.