RBC ajuste sa cible sur Nike avant les journées d'investisseurs

RBC a abaissé vendredi son objectif de cours sur Nike, ramené de 40 à 39 dollars, estimant que les prochaines journées d'investisseurs, prévues les 16 et 17 novembre, devraient davantage servir à clarifier la stratégie du groupe qu'à faire décoller son cours de Bourse à court terme.

Dans une note de recherche, la banque canadienne indique s'attendre à ce que l'équipementier sportif dévoile des objectifs financiers réalistes et conformes à ce que le marché anticipe, à savoir une croissance moyenne annuelle d'environ 3 à 5 % pour le chiffre d'affaires au cours des cinq ans à venir, et de 6 à 9 % pour le bénéfice par action (BPA)

D'après RBC, qui affiche une opinion "performance en ligne avec le secteur" sur le titre, il s'agirait là de prévisions tout à fait crédibles et atteignables par la société.

De son point de vue, le point crucial se situe plutôt du côté de la future offre de produits, en cours de préparation, et de l'évolution du modèle économique de la marque, qui a aujourd'hui la nécessité de se réinventer.

Selon l'établissement financier, Nike doit devenir une entreprise plus rapide et plus agile, une évolution devenue indispensable pour résister à la concurrence actuelle sur le marché des articles de sport, contourner les lourdeurs liées à sa très grande taille, et renouer avec une croissance solide et durable.

A Wall Street, le titre cédait 1,8% à 38,8 dollars vendredi un peu plus d'une heure après l'ouverture, dans un Dow Jones qui évoluait lui autour de l'équilibre.