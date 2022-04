RBC acquiert Brewin Dolphin pour 1,9Md€

(NEWSManagers.com) - Royal Bank of Canada acquiert Brewin Dolphin, via sa filiale RBC Wealth Management pour 1,6 milliard de livres, soit 1,9 milliard d’euros environ.

Brewin Dolphin est l’un des principaux fournisseurs indépendants de gestion de fortune au Royaume-Uni et en Irlande, avec un réseau d’une trentaine de bureaux et des encours sous gestion de 59 milliards de livres au 31 décembre 2021.

Cette opération permet à RBC de renforcer sa gestion de fortune au Royaume-Uni. « Le Royaume-Uni est un marché de croissance important pour RBC, et Brewin Dolphin nous offre une plateforme exceptionnelle pour transformer radicalement notre activité de gestion de patrimoine dans la région, en donnant à RBC Wealth Management une position de numéro 3 au Royaume-Uni et en Irlande, en plus d'être un leader au Canada, avec une position croissante aux États-Unis », a commenté Doug Guzman, Group Head, RBC Wealth Management, RBC Insurance and RBC Investor & Treasury Services.

Pour David Thomas, CEO, RBC Capital Markets Europe and Head, Wealth Management, il s’agit d’une acquisition transformante pour RBC Wealth Management.