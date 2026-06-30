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RBC abaisse son conseil, mais relève sa cible sur easyJet
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 11:24

L'analyste dégrade son conseil sur le titre, passant de "surperformance" à "performance de marché" mais relève néanmoins son objectif de cours de 405 à 600 GBp.

Selon RBC, la progression de près de 44% du titre depuis la révélation de l'intérêt de Castlelake a largement intégré le potentiel d'une offre de rachat. Le broker estime qu'un relèvement de l'offre à 700 GBp laisserait encore un potentiel de hausse d'environ 22%.

L'analyste rappelle néanmoins que si l'opération ne se faisait pas, le titre pourrait reculer de plus de 20% à court terme. Il juge ainsi le profil rendement/risque comme "équilibré" au cours actuel.

RBC estime enfin que le conseil d'administration d'easyJet reste ouvert à une offre améliorée après avoir accordé à Castlelake un accès limité à certaines informations commerciales, tout en rappelant qu'aucune offre ferme n'est garantie.

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