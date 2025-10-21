RBB Bancorp bondit après l'amélioration de la qualité du crédit au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de la banque communautaire RBB Bancorp RBB.O ont bondi de 7,6 % à 18,94 $ avant le marché

** Lundi soir, RBB a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre consécutif

** Les actifs non performants ont diminué de 11% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que les prêts classés et critiqués ont diminué de 30,8%

** La qualité des actifs s'est enfin, enfin, enfin améliorée de manière quasi-universelle", a déclaré le courtier Hovde Group

** ajoute que les actions vont "surperformer, peut-être de manière significative", étant donné l'amélioration générale des niveaux d'actifs problématiques

** Les cinq sociétés de courtage qui couvrent l'action l'ont classée comme "à conserver"; PT médian de 20 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action RBB a baissé de 14,1 % depuis le début de l'année