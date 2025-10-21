 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 237,22
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

RBB Bancorp bondit après l'amélioration de la qualité du crédit au troisième trimestre
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de la banque communautaire RBB Bancorp RBB.O ont bondi de 7,6 % à 18,94 $ avant le marché

** Lundi soir, RBB a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre consécutif

** Les actifs non performants ont diminué de 11% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que les prêts classés et critiqués ont diminué de 30,8%

** La qualité des actifs s'est enfin, enfin, enfin améliorée de manière quasi-universelle", a déclaré le courtier Hovde Group

** ajoute que les actions vont "surperformer, peut-être de manière significative", étant donné l'amélioration générale des niveaux d'actifs problématiques

** Les cinq sociétés de courtage qui couvrent l'action l'ont classée comme "à conserver"; PT médian de 20 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action RBB a baissé de 14,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

RBB BANCORP
18,7700 USD NASDAQ +6,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank