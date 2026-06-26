Raytheon (RTX) décroche un contrat de 1,1 MdUSD auprès de l'US Navy

La filiale de RTX va accroître ses capacités de production afin de répondre à la demande des forces américaines et des pays alliés.

Raytheon annonce avoir obtenu un contrat de 1,1 MdUSD auprès de l'US Navy pour produire des missiles AIM-9X Block II destinés à reconstituer les stocks des forces armées américaines et à répondre aux commandes des clients du programme Foreign Military Sales (ventes militaires à l'étranger).

Le contrat couvre la fabrication des missiles ainsi que des équipements matériels et logiciels associés. L'AIM-9X est un missile à courte portée à guidage infrarouge, capable d'engagements air-air et sol-air, également intégré au système de défense aérienne National Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS).

Barbara Borgonovi, présidente de Naval Power chez Raytheon, déclare que les équipes ont accéléré la production, réduit les délais de livraison et augmenté les cadences pour répondre à la demande croissante.

Raytheon prévoit de porter sa capacité de production à 2 500 missiles par an. La majeure partie des travaux sera réalisée à Tucson, en Arizona, où le groupe renforce également ses équipes d'ingénierie.

A la suite de cette annonce, le titre progresse de 1,7% à New-York.