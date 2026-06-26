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Raytheon, filiale de RTX, remporte un contrat de 1,1 milliard de dollars avec la Marine américaine pour la fourniture de missiles
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RTX.N , filiale de RTX, a annoncé vendredi avoir remporté un contrat de 1,1 milliard de dollars auprès de la Marine américaine pour la production de missiles AIM-9X Block II.

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