Raytheon, filiale de RTX, remporte un contrat de 1,1 milliard de dollars avec la Marine américaine pour la fourniture de missiles

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RTX.N , filiale de RTX, a annoncé vendredi avoir remporté un contrat de 1,1 milliard de dollars auprès de la Marine américaine pour la production de missiles AIM-9X Block II.