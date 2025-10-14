Rayonier et PotlatchDeltic forment un géant des produits du bois dans le cadre d'une fusion de 8,2 milliards de dollars

Rayonier RYN.N et PotlatchDeltic

PCH.O ont annoncé mardi qu'ils allaient fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur d'environ 8,2 milliards de dollars, dette comprise, pour créer l'une des plus grandes sociétés nord-américaines cotées en bourse dans le secteur du bois et des produits du bois.

La fusion intervient alors que les marchés du bois d'œuvre restent volatils, soumis aux fluctuations des droits de douane et à la faiblesse des perspectives dans le secteur de la construction. Les prix ont fortement fluctué cette année, sous la pression d'un secteur du logement en perte de vitesse, mais ils ont récemment été relevés par les nouveaux droits de douane américains sur le bois d'œuvre et les réductions de production dans les scieries nord-américaines.

L'entreprise issue de la fusion possédera environ 4,2 millions d'acres de terres boisées dans 11 États américains et exploitera sept usines de transformation du bois, ce qui lui donnera une plus grande envergure et une plus grande portée.

La majeure partie des terres de l'entreprise fusionnée se situera dans le sud des États-Unis, une région qui dispose d'une grande capacité de production de bois résineux.

La plateforme de produits du bois de PotlatchDeltic permettra à la nouvelle société de bénéficier d'une augmentation de la production de bois d'œuvre aux États-Unis en raison de l'augmentation des droits de douane sur les importations canadiennes et des nouveaux tarifs douaniers, a déclaré Mark McHugh, directeur général de Rayonier, lors d'une conférence téléphonique.

Matthew McKellar, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que l'opération était "modérément positive", citant sa taille, sa diversification et son potentiel de synergie,maisa noté l' expérience limitée de Rayonier dans la fabrication de produits du bois.

Rayonier propose des services de gestion durable des forêts, de gestion des terres, de produits dérivés du bois et d'immobilier.

Dans le cadre de l'opération, les actionnaires de PotlatchDeltic recevront 1,7339 action Rayonier par action, ce qui valorise PotlatchDeltic à 44,11 dollars par action.

Cela valorise PotlatchDeltic à 3,41 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Les actions Rayonier ont reculé de 1 %, tandis que PotlatchDeltic a progressé de 3,6 % dans la matinée .

La valeur par action représente également une prime de 8,25 % par rapport au cours de clôture de l'action de PotlatchDeltic le 10 octobre, dernier jour ouvrable avant l'exécution de l'opération, ont déclaré les entreprises.

Les actionnaires de Rayonier détiendront environ 54 % de la société issue de la fusion et les investisseurs de PotlatchDeltic 46 %.

L'opération devrait être finalisée d'ici à la mi-2026. Mark McHugh, directeur général de Rayonier, dirigera la nouvelle entreprise, Eric Cremers, de PotlatchDeltic, assurant la présidence exécutive pendant deux ans.

Le siège social sera situé à Atlanta, avec des bureaux régionaux à Spokane, dans l'État de Washington, et à Wildlight, en Floride.